Il giro d’Europa di Mirallas continua: l’ex viola giocherà a Cipro

L'attaccante belga di origini spagnole Kevin Mirallas continua il suo viaggio tra diversi Paesi e culture e per l'ennesima volta in carriera cambia maglia e campionato. Dopo aver salutato la Fiorentina nel 2019 al termine di una stagione turbolenta, l'ex Everton ha giocato in Olanda, Turchia e Portogallo. Ma Mirallas non si ferma qui, visto che, è notizia ufficiale, ha firmato un contratto annuale con l'Ael Limassol, società cipriota.