Gudmundsson vuole l’addio, il Genoa lavora al sostituto: da Milik a Correa

In questo senso, le notizie non mancano, da varie fonti. C'è per il ruolo di attaccante il macedone Miovski (le perplessità sono legate all'impatto con la Serie A), in ballottaggio con un clamoroso ritorno di Giovanni Simeone e con l'opzione Milik, complicata dall'ingaggio; questo è per il ruolo di 9. Invece, quello che interessa alla Fiorentina è il piano del Genoa per l'altra casella offensiva, l'attaccante più mobile, e qui i nomi sono quelli di Cancellieri e Correa, entrambi in uscita da Lazio e Inter. I nerazzurri non vedrebbero l'ora di liberarsi di un giocatore scaricato dalla piazza, ma l'italiano potrebbe risultare più abbordabile per permettere finalmente il via libera alla Fiorentina per Gudmundsson.