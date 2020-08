Il Genoa fa sul serio per Cutrone. Contatti avviati con la Fiorentina

Nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, troviamo i movimenti del mercato del Genoa. Il Ds Faggiano si muove in particolare sul fronte attacco ed è intrigato dalla coppia Llorente-Younes, in uscita dal Napoli. Ma da giorni sono stati avviati i discorsi con la Fiorentina per Cutrone, un affare che può essere facilitato dagli ottimi rapporti tra club dopo il trasferimento di Kouamé a gennaio in maglia viola da Iachini.

La Fiorentina intanto cerca un bomber da 20 reti- I numeri di Cutrone sono però (potenzialmente) da bomber