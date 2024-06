Il Genoa cerca un portiere, ma Terracciano non è la prima scelta di Gilardino

Terracciano al Genoa? Gilardino a vari nomi per sostituire Martinez, ma il portiere della Fiorentina non è la prima scelta

Il Genoa ha ceduto il suo portiere Martinez all'Inter per 15,5 milioni di euro: 13,5 come parte fissa e 2 di bonus. Adesso, la squadra di Alberto Gilardino sta cercando un altro nome per la porta. Secondo Il Secolo XIX, ci sono vari nomi sulla lista dei rossoblù e Pietro Terracciano non sembra essere la prima scelta.