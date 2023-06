Il Galatasaray fa sul serio per Jovic: ecco l’offerta alla Fiorentina

Il Galatasaray fa sul serio per Luka Jovic. Secondo quanto riporta il giornalista turco Kaya Temel, il club turco avrebbe formulato una prima offerta per strappare il giocatore alla Fiorentina. Sul piatto per il serbo un contratto da 3 milioni a stagione per tre anni, mentre alla società viola offerti 8 milioni per il cartellino. I contatti proseguono, ma sempre secondo il giornalista ci sarebbe il gradimento da parte del giocatore. Da sottolineare che in caso di cessione, il 50% andrà al Real Madrid.