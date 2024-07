Due novità direttamente dal settore giovanile viola: i due classe 2006 Giraudo e Gozzini lasciano la Fiorentina per andare al Figline

Il prossimo anno niente Primavera viola per due giovani difensori classe 2006: Francesco Gozzini e Alessio Ciraudo. Entrambi i ragazzi giocheranno per la prima volta nel "calcio dei grandi", in Serie D con l'ASD Figline 1965. Ecco il comunicato del club toscano: