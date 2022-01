Il Cholo piomba anche su Milenkovic. Atletico alla finestra per giugno

Gli spagnoli interessati a Nikola

Dopo il lunghissimo corteggiamento nei confronti di Dusan Vlahovic, l'Atletico Madrid si iscrive alla lista delle pretendenti per Milenkovic. Secondo quanto scrive tuttomercatoweb.com, il difensore serbo è particolarmente apprezzato al Wanda Metropolitano. Nikola piace da tempo agli uomini mercato biancorossi e al Cholo Simeone. In scadenza nel 2023, la finestra estiva rappresenta probabilmente l'ultima occasione per la Fiorentina per poter ottenere una cifra consistente dalla sua cessione. Oltre ad alcuni club di Premier e alle milanesi, dunque, la Fiorentina dovrà, probabilmente fare i conti anche con gli assalti dei colhoneros.