Il casting si restringe? Juric potrebbe già dire sì ad un club italiano

Uno dei profili più accostati alla Fiorentina è ad un passo dal chiudere l'accordo con un club di Serie A

E' da poco iniziata quella che probabilmente sarà la settimana decisiva per delineare il quadro completo degli allenatori sulle panchine della Serie A. E la giornata di oggi potrebbe essere decisiva per il "sì" di uno dei tecnici più richiesti nel mercato italiano. Stando infatti a quanto riportato da Tuttomercatoweb, sono da registrare nuovi intensi contatti tra Ivan Juric, il suo entourage e il Torino. Il tecnico si è preso questi giorni per decidere il futuro, se restare all'Hellas Verona oppure se provare una nuova esperienza e chiudere un ciclo importante dove lui, insieme a Setti e D'Amico ha regalato tante soddisfazioni alla piazza gialloblù. Ma, quel che arriva nelle ultime ore è che, sempre secondo l'emittente, offerta e progetto granata avrebbero quasi convinto Juric. Manca il sì definitivo ma la decisione sembra adesso prossima. Addio Verona per andare a Torino. 24 ore decisive.