Il Cagliari convoca subito Duncan per il Milan, Di Francesco: “voluto fortemente”

Alfred Duncan è da oggi ufficialmente un giocatore del Cagliari, tanto che l’idea di Di Francesco – si legge sulla Gazzetta dello Sport– è quella di portarlo in panchina già domani, per la sfida in casa contro il Milan. Duncan ha già visitato il centro sportivo dei sardi e incontrato il suo maestro, che gli ha illustrato in che posizione intende impiegarlo. Il presidente Giulini ha fatto un ulteriore sforzo sul mercato, adesso sta a Duncan riportare il Cagliari in acque sicure.

AGGIORNAMENTO

Duncan, come previsto, è stato immediatamente convocato per la sfida di domani contro il Milan. Eusebio Di Francesco ha commentato in conferenza stampa l’arrivo del centrocampista ghanese in Sardegna: