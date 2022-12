Il Bologna tenta Terzic: pronto il posto da titolare, la posizione di Italiano

Come si legge sul Corriere dello Sport-Stadio, il Bologna è alla ricerca di un terzino sinistro titolare richiesto da Thiago Motta, e tra le alternative, assieme a profili come Doig e Lato, c'è anche Terzic della Fiorentina. Il posto fisso in squadra è una tentazione forte per il serbo, che però Italiano vorrebbe tenere in rosa visto che può tornare utile sia da vice Biraghi sia da prima alternativa sulla destra.