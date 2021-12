Il Bologna sacrifica un obiettivo viola: come cambia la valutazione

Il Bologna è alla ricerca di nuovi innesti ma prima dovrà cedere. Ecco quindi che la Fiorentina è pronta a tornare su Orsolini

Riccardo Orsolini è stato uno dei tanti nomi che la Fiorentina ha rincorso durante il calciomercato estivo. Come riportato dal Corriere dello Sport, il Bologna ha bisogno di nuovi innesti ma prima di comprare dovrà cedere. Ecco quindi che l'esterno ex Juventus è finito sul taccuino dei possibili sacrificabili.

Visto il ruolo non più centrale per Orsolini la società rossoblù non può più chiedere quei 15 milioni che frenarono la Fiorentina questa estate. Il Bologna non vorrebbe scendere sotto ai 10 milioni ma visto la situazione non si può escludere nessun scenario, vedremo se i Viola tenteranno un altro assalto.