Il Bologna fa sul serio per Zurkowski: è un obiettivo per gennaio

Quante pretendenti per Zurkowski. Il centrocampista polacco rappresenta quasi un paradosso in casa Fiorentina. Ha giocato pochissimo con Italiano e al Mondiale in Qatar non è mai sceso in campo, ma ha una lista di pretendenti più lunga che mai. L'ultima a pensare di fare sul serio per l'ex Empoli è il Bologna, che ieri si è ritrovato a Casteldebole per cominciare a lavorare in vista di gennaio (domani la ripresa). Un motivo valido per approfondire qualche discorso di mercato fra la dirigenza e Thiago Motta.