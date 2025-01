Ikoné e Kouamé, non segnare è un cruccio. Due attaccanti con la valigia

Rendimento

Proprio nella zona degli esterni d'attacco non si è ancora registrato quel miglioramento che invece ha coinvolto il resto del gruppo. E allora il club ora cerca qualcosa in più. Come si legge, sia Ikoné che Kouamé sono sul mercato: per il primo 16 gol in 137 partite (una sola gara da titolare in stagione) ma almeno un ruolo da protagonista in Europa. A stridere molto è la differenza fra la qualità con cui si allena e quanto non riesce a mettere in campo. Il secondo, invece, non si ferma mai e lavora davvero duro: ma le reti sono solo 11 in 148 match. Ha giocato praticamente in tutti i ruoli, ma pure da vice-Ken i gol non arrivano.