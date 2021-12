Ikoné a un passo. Intesa sulla parte fissa, si ragiona sui bonus. Il punto

I dettagli sulle ultime discussioni in corso

Arrivano alcuni aggiornamenti da parte di tuttomercatoweb.com per quanto riguarda la trattativa che dovrebbe portare Jonathan Ikoné a Firenze. Secondo il portale, la trattiva è ad un passo dalla conclusione con un accordo che dovrebbe legarlo ai Viola fino al 2026 (come avevamo anticipato). Fiorentina e Lille hanno raggiunto un accordo sulla parte fissa che dovrebbe essere di 16 milioni. In via di discussione la percentuale relativa ai bonus. Possibile un inserimento di 4 milioni di parte variabile oppure una percentuale sulla futura rivendita del 15%. In ogni caso, la fumata bianca è dietro l'angolo.