Igor, in viola poco spazio ma i club di Premier lo vogliono: osservatori impressionati

Dopo l’incontro al centro sportivo tra i suoi agenti e il d.s. viola Pradè (LEGGI), arrivano ulteriori novità sul conto di Igor, ancora in attesa del debutto stagionale in maglia viola nonostante il (doppio) forfait di Pezzella. Secondo quanto riporta il Daily Telegraph, sulle tracce del difensore brasiliano ci sarebbe più di un club di Premier League. Il quotidiano inglese non specifica i nomi delle società interessate ma sottolinea che le prestazioni fornite da Igor nella scorsa stagione hanno molto ben impressionato gli osservatori giunti da Oltremanica.