Idea Nagatomo per la corsia di sinistra: contatti con il Galatasaray

L'amichevole degli scorsi giorni contro il Galatasaray è stata lo spunto per un'idea di mercato: Yuto Nagatomo (LA SCHEDA COMPLETA). Secondo quanto raccolto da tuttomercatoweb, infatti, ci sarebbero stati contatti tra la Fiorentina la società turca per arrivare all'esterno che in Italia ha giocato a lungo con l'Inter, oltre che col Cesena. Quello del giapponese classe '86 non è l'unico nome sul taccuino gigliato ma un'ipotesi che la dirigenza e gli intermediari del giocatore stanno valutando in queste ore per la sostituzione di Biraghi.