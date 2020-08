Idea Destro come alternativa, l’attaccante si svincola a settembre

La Fiorentina pensa a Mattia Destro (SCHEDA) come occasione per rimpolpare il reparto offensivo. Il giocatore, riferisce TMW, è in procinto di svincolarsi dal Bologna dopo la fine del prestito al Genoa; il club ligure sta riflettendo sull’opportunità di offrirgli un nuovo contratto, ma restano da tenere d’occhio le piste che portano a Firenze, Udine e Torino, sponda granata. Un futuro tutto da scrivere.

JAVI MARTINEZ, DIFFICILE MA NON IMPOSSIBILE: GLI SCENARI