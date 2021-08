Iachini su Amrabat: “Con me ha fatto bene. Meglio regista che mezz’ala”

L'ex tecnico viola elogia il lavoro di Amrabat: "Ottimo professionista, con me ha fatto bene. Può giocare sia a due che a tre"

L'ex allenatore viola Beppe Iachini ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli riguardo l'interesse degli azzurri per Sofyan Amrabat elogiando il centrocampista marocchino della Fiorentina: "E' un ottimo giocatore e professionista. Non so se la Fiorentina se ne priverà facilmente, con me ha fatto bene, poi nel finale ha avuto qualche problemino fisico che è riuscito a risolvere.