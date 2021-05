Iachini, nuova panchina a breve? Due club pensano all’ex mister viola

Il tecnico marchigiano è finito sul taccuino di Sampdoria e Verona

Rimaste senza guida tecnica, Sampdoria e Verona stanno scremando la lista di potenziali nuovi allenatori, tra i quali può esserci anche Giuseppe Iachini. L'ex mister della Fiorentina, allora, può tornare subito in pista, dopo la scadenza del legame col club gigliato. Da una parte ci sono i blucerchiati, che stanno valutando anche un altro ritorno, quello di Marco Giampaolo. Ma Ferrero non vuole un tecnico che abbia troppe pretese durante il prossimo mercato, che dovrà vedere la Samp protagonista soprattutto in uscita.