I nomi caldi per l’attacco del Genoa: un ex viola e un obiettivo di mercato

Dopo aver confermato con i vertici del Genoa la sua permanenza, il tecnico dei rossoblù, artefice della promozione, Alberto Gilardino è stato chiaro: vuole un bomber affidabile per affrontare la Serie A. I nomi, allora, secondo il quotidiano ligure Il Secolo XIX sono principalmente due: M'Bala Nzola, centravanti dello Spezia appena retrocesso, e Krysztof Piatek, il quale dopo il prestito alla Salernitana si appresta a rientrare all'Hertha Berlino. L'angolano è seguito da diversi club in Italia, tra cui la Fiorentina, mentre il polacco, in viola per sei mesi nel 2022, a Genova tornerebbe di corsa, nella città dove ha fatto sicuramente meglio nel nostro Paese. Come outsider è, invece, indicato Duvan Zapata dell'Atalanta.