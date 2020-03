David Hancko, difensore ceco classe ’97 di proprietà della Fiorentina e attualmente in prestito allo Sparta Praga, potrebbe essere solo di passaggio con la maglia viola. Il giocatore – scrive tuttomercatoweb – ha molte proposte per la prossima stagione, ma al momento quella più allettante è quello del Vitoria Guimaraes, club portoghese nel quale, tra l’altro milita un altro viola in prestito: Tofol Montiel.