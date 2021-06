Guerra alle commissioni? 18,3 milioni spesi in due anni. Guida Davide Lippi

Dalla Battaglia a Jorge Mendes ai milioni versati a Davide Lippi per portare giocatori della sua scuderia: il caso viola

Il messaggio da fonti interne alla Fiorentina è stato chiaro: non si è voluta piegare alle volontà di Jorge Mendes. E come riporta l'edizione odierna del Corriere Fiorentino, lo scontro tra Commisso&Barone e il superprocuratore che ha portato alla clamorosa rottura con Gattuso rientra a piene mani in questa lotta di potere.

Resta il fatto - scrive il quotidiano - che tra il 2019 e il 2020, la Fiorentina ha sborsato 18,3 milioni di euro in commissioni, 9,7 dei quali negli ultimi dodici mesi. Dal 2016 ad oggi solo Juve, Inter, Milan, Roma e Napoli hanno speso di più. Ma se la Fiorentina non ha avuto intenzione di "diventare una controllata" di Jorge Mendes, non si può dire lo stesso in riferimento a Davide Lippi: in due anni, ha portato a Firenze (come agente o come intermediario) Ribéry, Caceres, Lirola, Boateng, Borja Valero e Quarta. Se non è una colonia, poco ci manca.