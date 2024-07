Gudmundsson, ciak due. Ma cos’è successo davvero tra lui e il Genoa a gennaio?

Albert Gudmundsson lascerà il Genoa, questo ormai pare abbastanza assodato. Il Grifone ha necessità di fare cassa, ha riscattato Vitinha dal Marsiglia e trabocca di giocatori offensivi, quindi l'islandese appare come la soluzione migliore. Non ci vuole uno sforzo ingente di memoria per ricordare come il numero 11 dei liguri sia stato il grande obiettivo sfumato a gennaio per la Fiorentina , causa della grande contestazione sul mercato invernale. I viola offrivano poco meno di 25 milioni, il Genoa ha alzato il muro nonostante la disponibilità di massima del giocatore, che avrebbe guadagnato di più in Toscana.

Tutto spiegato nel dettaglio

Il Genoa era proprio a Coverciano ad allenarsi in vista di Empoli-Genoa che si sarebbe giocata a inizio febbraio, Andres Blazquez, ad del club, ha parlato direttamente con Gudmundsson che gli aveva portato l'offerta della Fiorentina: “Per quanto riguarda Albert, è normale che alla sua età voglia fare un’esperienza dove guadagna di più", ha raccontato in seguito a Telenord. "Ha rifiutato la Fiorentina non per il club, ma perché gli ho detto che avevo bisogno di lui per arrivare nella top ten e per poco non ci siamo riusciti. Poi però devo anche soddisfare i bisogni che hanno le persone. Abbiamo avuto degli interessi dall’Arabia, dall’Italia e dall’estero, ma nessuna offerta concreta. Chiedono in tanti ma il mercato non è ancora iniziato. Fino a che non finisce l’Europeo non credo si facciano mosse importanti”.