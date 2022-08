Grillitsch può sbarcare (finalmente) in Serie A? Ci prova un altro club

Florian Grillitsch può sbarcare (finalmente) in Serie A? Adesso lo segue il Napoli. L'austriaco tra i profili più apprezzati per l'eventuale sostituzione di Fabian Ruiz c'è anche quello dell'ex Hoffenheim, ancora svincolato dopo le tante trattative naufragate in estate. Dopo le trattative fallite con Fiorentina e Galatasaray, Grillitsch ha optato per il cambio di agente. Lo riporta Orazio Accomando, giornalista di DAZN.