Graziani: “Perchè non prendere Bonaventura? Higuain impossibile per due motivi”

Il grande ex viola Ciccio Graziani al Pentasport di Radio Bruno:

Higuain? Ha un ingaggi molto elevato, la Fiorentina a 7,5 milioni non lo può prendere. Lui cercherà altre proposte anche perché qui non può giocare le coppe. La società sa che non può sbagliare il centravanti, verranno investiti soldi per prenderne uno ma non è così semplice. Un giocatore che avrei preso è Bonaventura, è forte e a parametro zero. Leggo di altre squadre, mi sarebbe piaciuto vederlo in viola.