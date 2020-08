VN – Ceppitelli, caratteristiche perfette per il gioco di Iachini: contatti già avviati tra le parti

La Fiorentina sta programmando il mercato, seguendo con attenzioni i profili di quei giocatori che potrebbero inserirsi al meglio nel gioco di Iachini, per essere pronti fin da subito ad aiutare i viola. Secondo quanto raccolto da Violanews.com, un giocatore di esperienza che piace è Luca Ceppitelli (SCHEDA), capitano del Cagliari. Il giocatore, classe ’89, può essere molto d’aiuto per la difesa a tre che ha in mente il tecnico viola, visti gli anni passati in Sardegna, dove ha messo in mostra un discreto senso del gol e buona qualità nel palleggio. La Fiorentina ha già sondato il terreno, allacciando i rapporti sia con il giocatore e il suo entourage, che con il Cagliari, trovando apertura da parte di entrambi. il giocatore sarebbe felice di trasferirsi in viola, e i sardi potrebbero lasciarlo partire davanti ad una offerta consona. La palla adesso passa alla squadra mercato viola, che dovrà decidere se affondare il colpo e chiudere l’affare.

