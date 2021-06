L’opinione: “Gonzalez forte ma complicato. Ecco come verrà deciso il suo valore”

Edoardo Grassi parla di Nico Gonzalez: "Gonzalez è molto forte. Il problema è la cifra che chiede lo Stoccarda."

Edoardo Grassi , giornalista di Sport Mediaset interviene a Radio Bruno per commentare gli esterni accostati alla Fiorentina . Nico Gonzalez è un obiettivo ma la trattativa non è semplice.

Le richieste dello Stoccarda non sono basse: "Ha rinnovato da poco quindi non sarà semplice acquistarlo. I club tedeschi hanno bisogno di soldi per rimediare all'assenza degli introiti degli stadi. Nonostante ciò la valutazione rimane alta. Le apparizioni in nazionale faranno capire il valore di mercato vero di questo giocatore. "