Götze sempre più lontano dal Borussia: la challenge su TikTok indispettisce il club

Mario Götze (SCHEDA) e il Borussia Dortmund, è addio. La danza del fantasista tedesco in abito leopardato con la moglie sarebbe stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Così, il Borussia, avrebbe deciso di dire addio al calciatore. Come riporta il Sun, infatti, il video pubblicato a marzo da Götze e compagna in abito leopardato per una challenge su TikTok avrebbe condizionato la decisione della società giallonera, che ha annunciato l’addio dell’ex Bayern Monaco alla fine della stagione con un trasferimento gratuito.

La società di Dortmund ha deciso di lasciare Götze perché, nonostante la nuova opportunità concessa con il ritorno al Borussia Park del 2016, non è riuscito ad avere miglioramenti sul campo dopo i vari infortuni ma anche, secondo il tabloid inglese, per il suo stile di vita lontano dal terreno di gioco. I suoi atteggiamenti, soprattutto sui social network, avrebbero contribuito all’addio. Götze, 27 anni, piace a diverse squadre italiane, tra le quali figura anche la Fiorentina: LEGGI.