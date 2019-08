Gori, si fa avanti un club toscano di Serie C. Il giocatore non è convinto

Futuro lontano da Firenze, almeno per un anno. Ma dove? L’attaccante viola classe ’99 Gabriele Gori resta in cerca di una sistemazione dopo l’ultima annata passata in prestito tra Foggia e Livorno. Per lui, si legge su arezzonotizie.it, si sarebbe fatto avanti l’Arezzo, ma il giocatore non sarebbe convinto di scendere in Serie C e avrebbe l’intenzione di attendere una chiamata dalla B. INTANTO SPUNTA L’IDEA NAGATOMO PER LA FASCIA SINISTA