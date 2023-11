Gonzalez e quel contatto col Milan ai tempi di Stoccarda: 20 milioni? Troppi…

Il calciomercato procede per contatti non sviluppati e storie di affari mancati: nel lungo elenco troviamo anche la storia mai nata tra Nico Gonzalez e il Milan . Ve la raccontiamo brevemente. Siamo nell' estate del 2020 , poco dopo la fase più virulenta della pandemia, e lo Stoccarda ha appena conquistato la promozione in Bundesliga grazie anche ad una buonissima stagione da parte di Nico. Sull'argentino prendono informazioni Borussia Dortmund e appunto Milan, la risposta del VFB arriva perentoria: 20 milioni o non ci sediamo neanche.

Non la migliore delle decisioni

Il Milan, chiaramente, ha deciso di lasciar perdere, optando per l'arrivo del norvegese Hauge e per i riscatti di Rebic e Saelemaekers. Non azzeccatissima come scelta, a posteriori, ma il Rebic di allora veniva da una seconda parte di stagione da urlo. 20 milioni più 7 li ha spesi la Fiorentina l'anno successivo, per quello che ancora oggi è l'acquisto più costoso della storia viola. Tutto è bene quel che finisce bene. E il Dortmund? Di quei tempi ha preso dal Birmingham City per 30 milioni un certo Bellingham, rivenduto a più di 100 due anni dopo al Real Madrid. No, i gialloneri Nico non lo rimpiangeranno mai...