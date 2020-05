Giulini ed il sogno di tenere Nainggolan: “Dipendiamo dall’Inter, ma vorremmo averlo ancora”

Non solo lo stadio: nell’intervista a Sky Sport 24 il presidente del Cagliari Tommasi Giulini ha toccato molti temi ed ha parlato anche di Radja Nainggolan, un possibile obiettivo di mercato anche della Fiorentina:

Ci sono giocatori che hanno dato tanto al Cagliari in questi anni: penso a Cragno, Ceppitelli, Joao Pedro. Se vorranno cambiare squadra per alzare l’asticella delle loro ambizioni, dovremo dare loro questa opportunità. Per Nainggolan il discorso è diverso, nel senso che se fosse per noi lui resterebbe qui a vita. Ma il suo cartellino è dell’Inter quindi dipendiamo dalle loro decisioni in merito. Di certo lo vorremmo avere ancora per un campionato vero, non come quello di quest’anno…