Nuovo stadio anche per il Cagliari. Giulini: “Regalo per il centenario”

Il Cagliari compie cento anni. Intervistato da Sky Sport, il presidente rossoblù Tommaso Giulini ha parlato anche del nuovo stadio della squadra sarda:

Fin dai primi giorni chiusi in casa, abbiamo pensato a come trasformare questo centenario in qualcosa di positivo. Venivamo da alcune partite giocate male, sapevamo di non poter festeggiare i 50 anni dallo scudetto con i tifosi, sapevamo che non ci sarebbe stato niente in piazza e che avremmo fatto tutto sui social. E quindi sin da subito abbiamo pensato che trovare l’accordo con Sportium in questi 2 o 3 mesi sarebbe stato quello che avrebbe regalato questo centenario alla storia. E spero che l’intesa raggiunta qualche giorno fa, che traccia una volta e per tutte il percorso di costruzione del nuovo stadio, possa considerarsi il vero regalo per i nostri innamorati in giro per il mondo.