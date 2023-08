Giù le mani da Gonzalez! Sky Sport UK: “Per la Fiorentina è incedibile”

La Fiorentina non vende il suo giocatore di maggior talento. Secondo quanto riporta Sky Sport UK, la società gigliata avrebbe ribadito anche al Brentford la volontà di tenere Nico Gonzalez per la prossima stagione (ECCO L'OFFERTA) Per questo la squadra inglese ha messo nuovamente al primo posto della lista degli obiettivi Brennan Johnson, trequartista del Nottingham Forest. Come accaduto a gennaio, quando fu il Leicester a bussare alla porta della Fiorentina per l'argentino, Commisso terrà duro anche in questa sessione di mercato e rispedirà al mittente le offerte per quello che rimane il giocatore più costoso della storia viola.