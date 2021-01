Girandola dei terzini: Parma su Venuti come alternativa a Malcuit

Secondo quanto riporta Sky Sport, il Parma cerca un rinforzo sulla corsia di destra. Dato che la Fiorentina è vicinissima a Conti (le ultime), gli emiliani hanno campo libero per Malcuit, ma nel caso in cui invece il napoletano non dovesse arrivare per qualche motivo alla corte di D’Aversa, allora l’interesse crociato è forte sul viola Lorenzo Venuti, che proprio da Conti (e Caceres) verrebbe chiuso a Firenze.

