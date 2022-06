Giovani viola pronti al salto nei prof: in tre piacciono all’Aquila Montevarchi

Il portiere Gabriele Fogli, i centrocampisti Lorenzo Amatucci e Giovanni Corradini: su questi tre elementi della Primavera guidata da Alberto Aquilani l'Aquila Montevarchi, club che milita in Serie C, ha messo gli occhi e vorrebbe portarli nella provincia aretina. Come riporta La Nazione, infatti, dopo il prestito nella scorsa stagione di Eduard Dutu, la società rossoblù vorrebbe continuare, e perché no rinforzare, la sinergia con la Fiorentina e dare spazio ai giovani calciatori gigliati. Su capitan Corradini, comunque, la concorrenza è folta.