Giovani viola: Agostinelli saluta il Lecco e scende in Serie C al Francavilla

Il centrocampista classe 2002 si trasferisce in Abruzzo per trovare più spazio e giocare con maggiore continuità

Il centrocampista classe 2002 Vittorio Agostinelli dopo poco più di quattro mesi lascia il Lecco, squadra che milita in Serie B, per trovare più spazio (solo due le presenze in stagione fin qui) e va alla Virtus Francavilla in C. Questo il comunicato del club abruzzese: