Gerson, ci risiamo: trattativa fra Roma e Genoa, ma il giocatore non dà l’assenso

Di rifiuto in rifiuto, la storia si ripete. Secondo quanto riferito da Sky Sport, c'è stata una trattativa tra Roma e Genoa per il passaggio in rossoblu dell'ex viola Gerson. Il brasiliano, però, non ha ancora dato il suo assenso all'operazione. Situazione che in parte ricorda quella dell'anno scorso, quando il centrocampista fu poi convinto ad accettare il prestito alla Fiorentina.