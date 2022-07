Gazzetta sicura: con l’Europa il mercato della Fiorentina regala il botto finale

La Gazzetta dello Sport parla di fase 2, "decorazione", dopo che la ristrutturazione in fase 1 ha portato tanti nuovi giocatori al posto di quelli che se ne sono andati. Fondamentale, in questo senso, sarà passare il playoff di Conference League, perché offrire ai nuovi acquisti una vetrina europea assicurata è il massimo. Cosa serve? Una mezzala, sicuro, ma la Rosea parla anche di un terzino sinistro: poca fiducia, quindi, in Terzic.