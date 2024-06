Gazzetta elenca gli esuberi: ci sono Amrabat, Sabiri e Brekalo

La Gazzetta dello Sport ha elencato gli esuberi del campionato di Serie A. Tra questi ci sono anche 3 tesserati della Fiorentina: Sofyan Amrabat, Josip Brekaolo e v Abdelhamid Sabiri. Partendo dal primo, il grande salto non è andato a buon fine. Passato in prestito al Manchester United, il mediano – grande protagonista con il Marocco al Mondiale in Qatar – non ha brillato in Premier League. Adesso la Fiorentina vuole cercargli una nuova sistemazione, ma difficilmente riuscirà a incassare i 40 milioni che, appena un anno fa, chiedeva per il suo cartellino.

Su Sabiri: "Ricordate l’estroso fantasista della Sampdoria che, nel gennaio 2023, piaceva a mezza Serie A? Firmò con la Fiorentina e rimase in prestito a Genova fino al termine del campionato. Trasferitosi in Toscana in estate, Sabiri non ha convinto Vincenzo Italiano, che ha dato il via libera per il passaggio del marocchino in Saudi Pro League. Nonostante il buon rendimento, però, l’Al-Fayha non dovrebbe riscattarlo: chissà se Palladino gli vorrà concedere una nuova chance…"