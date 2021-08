Gazzetta controcorrente: niente Zappacosta, per il post Lirola c’è Stryger Larsen

Per la rosea il terzino dell'Udinese sarebbe il favorito a sostituire il partente Lirola

"Lirola è un giocatore della Fiorentina e bisogna rispettare le società. Ci sono delle trattative in corso e c’è tempo fino al 31 agosto". Il presidente dell’Olympique Marsiglia Longoria lascia la porta aperta all’arrivo del difensore della Fiorentina. Ma la società viola non farà partire il difensore per meno di 13 milioni. La sensazione è che comunque alla fine Lirola lascerà Firenze, scrive La Gazzetta dello Sport. In questo caso la Fiorentina ha già individuato una rosa di possibili sostituti. Sparito Zappacosta, che era il preferito, resta forte il nome di Stryger Larsen dell’Udinese. Ma Pradè e Burdisso seguono con attenzione anche un paio di piste straniere.