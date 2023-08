Gazzetta: colpo last minute Napoli, è testa a testa fra Amrabat e… Torreira!

Due idee decisamente in salsa viola per il Napoli, ancora in cerca di un perno centrale di centrocampo da affiancare a Stanislav Lobotka

Secondo La Gazzetta dello Sport, come si legge in un post su Instagram dall'account del quotidiano, il marocchino Sofyan Amrabat è il sogno per il centrocampo, proponendo magari una formula di prestito con obbligo di riscatto che consentirebbe una buona sostenibilità della operazione a entrambi i club. L’altro nome, invece, è quello dell'ex compagno in viola di Amrabat, Lucas Torreira, attualmente al Galatasaray. Conosce bene il calcio italiano e ha esperienze internazionali per poter dare un buon contributo alla causa. Se Demme uscisse, quest’ultima operazione sarebbe probabilmente la più fattibile.