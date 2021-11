Gattuso verso la Russia: lo Spartak vuole il tecnico calabrese a tutti i costi

Il quasi ex allenatore viola è fermo al palo e sta aspettando l'offerta giusta, che potrebbe arrivare dai moscoviti

Dopo esser stato accostato al Genoa, Gennaro Gattuso per rientrare in pista potrebbe optare per la strada estera. In Russia, infatti, lo attendono con impazienza: lo Spartak Mosca dopo un inizio di campionato non proprio esaltante (nono posto con 18 punti) vorrebbe l'allenatore calabrese a tutti i costi sulla propria panchina, a seguito dell'esonero di Rui Vitoria. Il club moscovita vuol affidare la guida tecnica ad un italiano dalla spiccata personalità, dopo la fortunata esperienza avuta con Massimo Carrera, con cui lo Spartak vinse la Russian Premier League nella stagione 2016/2017. Dal canto suo, Gattuso ed il suo procuratore - Jorge Mendes - ci stanno pensando e valutando la proposta triennale da oltre un milione e mezzo annuo. Lo riporta Italsportpress.