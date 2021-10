Genoa, Ballardini in bilico e la nuova proprietà pensa a… Gattuso. Che dice no

Il tecnico transitato solo per poche settimane dalla Fiorentina è stato contattato dal Grifone

Secondo calciomercato.com domenica contro il Sassuolo Davide Ballardini si gioca la panchina del Genoa, dopo aver ottenuto appena cinque punti in sette partite. La 777 Partners, nuova proprietaria del club rossoblù, sta pensando ad un cambio di rotta per la guida tecnica e avrebbe già contattato Gennaro Gattuso, rimasto a piedi dopo le poche settimane vissute nel giugno scorso come allenatore della Fiorentina. L'ex tecnico di Pisa, Milan e Napoli ha ringraziato ma per il momento preferisce restare a guardare ed aspettare un'opportunità più ghiotta per rientrare in pista.