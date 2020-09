Gattuso scarica Milik: “Con lui siamo stati chiari. Abbiamo già due attaccanti”

Al termine dell’amichevole vinta con il Pescara, il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Di queste spiccano le parole su Arek Milik, sogno proibito anche della Fiorentina:” Milik? L’anno scorso siamo stati chiari, sia io che la società, volevamo rinnovargli il contratto, ma per sua scelta questo rinnovo non c’è stato e sa come la pensiamo: se non trova una soluzione, non sarà facile per lui, visto che abbiamo già preso due attaccanti.” (Parole riportate da AlfredoPedullà.com)

