Calamai: “Mercato, Milik e De Paul i nomi preferiti. Chiesa? Commisso ci parli”

Nel giorno della conferenza stampa di Pradè, il giornalista della Gazzetta dello Sport Luca Calamai ha parlato ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno: “Voglio sperare che quella del diesse sia una tattica. La Fiorentina pensava e forse pensa ancora di vendere Chiesa per poi andare a fare un’operazione importante, andando a prendere ad esempio De Paul. Il fatto che Chiesa non parta rende tutto più bloccato, si pensa a Piatek ma non convince del tutto. Ora serve che Commisso parli con Chiesa, intendo con la famiglia Chiesa, e capisca che cosa vuole fare. Serve che si trovi una soluzione condivisa. La Fiorentina se potesse (e sottolineo se potesse) oggi prenderebbe Milik e anche De Paul, vendendo Chiesa e rinunciando a Cutrone. E aggiungo anche Torreira. Borja Valero? Ad oggi non sposta niente, verrebbe a fare il sesto centrocampista e non darebbe nulla dal punto di vista tecnico”.