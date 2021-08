Gasperini: “Nel mezzo siamo corti”. A breve l’affondo per Amrabat?

Da qui a fine mercato i nerazzurri dovranno fare qualcosa a centrocampo

Numericamente parlando, in questo momento l'Atalanta è in difficoltà e la vittoria rocambolesca contro il Torino (avversario della Fiorentina sabato prossimo) non fa dormire sonni tranquilli a Gian Piero Gasperini. "Speriamo di recuperare presto qualche giocatore e che i nostri giovani ci diano una mano. Specie a centrocampo abbiamo poche alternative al momento", ha detto il tecnico nerazzurro dopo l'1-2 contro i granata. Ecco perché la settimana che sta per arrivare potrebbe vedere il club bergamasco tentare l'affondo decisivo per Sofyan Amrabat, indicato da molti come obiettivo primario degli orobici per rinforzare la propria linea mediana. La Fiorentina riflette, indecisa se rilanciarlo o cederlo per puntare poi su un altro profilo.