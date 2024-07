Gaetano non convince Conte: il centrocampista piaceva alla Fiorentina

Gaetano non convince Conte e il Napoli è pronto a cederlo, ma non alla Fiorentina

Gaetano, giocatore del Napoli, è stato accostato alla Fiorentina in questa sessione di mercato. Dopo l'ottima stagione con il Cagliari di Ranieri, il centrocampista era entrato in orbita viola per via del suo ruolo alle spalle alla punta.