Futuro incerto per Müller: ipotesi MLS, Fiorentina fuori dai giochi?

Continuano a rincorrersi le voci sul futuro di Thomas Müller , che lascerà ufficialmente il Bayern Monaco dopo il Mondiale per Club , ponendo fine a una carriera leggendaria con la maglia bavarese. Tuttavia, non è ancora chiaro quale sarà la sua prossima destinazione.

“Thomas Müller mi è stato proposto. Ho un buon rapporto con i suoi agenti, ma per noi è un’operazione irrealizzabile. Siamo un club che punta sui giovani, con uno dei budget più bassi della MLS. E poi bisogna pensare anche all’equilibrio dello spogliatoio: se uno guadagna troppo rispetto agli altri, si crea un problema. Müller è un grande nome e dovrebbe andare in una piazza all’altezza, come Los Angeles, New York o l’Inter Miami."