FOTO VN – Occhio all’estate: un duo di uomini-mercato a vedere la Fiorentina

Abbiamo notato due profili importanti sulle tribune dello Zini in occasione della semifinale di stasera

Com'è possibile vedere nello scatto targato Violanews.com, allo stadio Zini di Cremona in occasione della semifinale d'andata di Coppa Italia Cremonese-Fiorentina ci sono anche due degli uomini-mercato del Bologna e dell'Atalanta, Giovanni Sartori e Gabriele Zamagna, fino all'anno scorso insieme a Bergamo. Ora Zamagna è il braccio destro di Tony D'Amico, ds nerazzurro, mentre Sartori lavora con Di Vaio in Emilia. Sicuramente i due sono al lavoro su alcuni profili in campo stasera.