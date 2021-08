FOTO – Ag. Orsolini arriva a Milano, ci sono anche Pradè e Barone

La Fiorentina sta lavorando per regalare un ultimo colpo a Vincenzo Italiano: caldo il nome di Riccardo Orsolini

Ore caldissime per il mercato viola. In uscita, ma probabilmente anche in entrata. Al di là delle informazioni fatte trapelare a microfoni spenti - infatti - la Fiorentina sta lavorando per regalare un ultimo colpo a Vincenzo Italiano.